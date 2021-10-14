"У нас есть некоторые идеи". Макей и Лавров обсудили работу российских СМИ в Беларуси

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры иностранных дел Беларуси и России Владимир Макей и Сергей Лавров обсудили работу российских СМИ в Беларуси. Об этом рассказал сегодня журналистам глава российского внешнеполитического ведомства после заседания в Минске Совета министров иностранных дел СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я разговаривал в очередной раз с моим коллегой, министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. У нас есть общее понимание необходимости сделать все, чтобы российские СМИ в Беларуси и белорусские СМИ в России работали в максимально комфортных условиях", - отметил Сергей Лавров.

По словам министра, у сторон есть "некоторые идеи, которые будут реализованы в ближайшее время".-0-