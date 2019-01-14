У Венгрии всегда был прагматичный подход в отношении Беларуси - Макей

14 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. У Венгрии всегда был прагматичный подход в отношении Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей на встрече с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто, передает корреспондент БЕЛТА.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул важность того, что высокий венгерский гость много раз посещал Беларусь. "Наши встречи стали регулярными и всегда есть много вопросов, которые можно обсудить", - сказал Владимир Макей.
"У Венгрии всегда был прагматичный подход к Беларуси. Венгрия придерживается принципиальной позиции в вопросах невмешательства во внутренние дела других стран", - отметил он.
Владимир Макей также выразил удовлетворенность развитием политического диалога и торгово-экономических связей. Он считает, что сегодня в ходе предстоящих встреч и переговоров в Минске будут обсуждены перспективы белорусско-венгерского взаимодействия в различных областях. Глава МИД выразил надежду, что данный визит будет очень плодотворным.
В свою очередь министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто отметил, что он в четвертый раз приезжает в Минск. По его мнению, регулярный обмен визитами повышает значимость двусторонних отношений. Венгерский министр подчеркнул, что Беларусь и Венгрия являются членами различных интеграционных объединений - ЕС и ЕАЭС, но белорусско-венгерские отношения основаны на глубоком взаимном доверии. Петер Сийярто также обратил внимание на важность дальнейшего развития торгово-экономических отношений. Он констатировал увеличение объема двусторонней торговли, эффективную реализацию совместных проектов.
Сегодня Беларусь и Венгрия намерены подписать ряд двусторонних документов. -0-
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