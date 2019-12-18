Участие Беларуси в "Восточном партнерстве" обсуждалось в Брюсселе

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы белорусско-европейских отношений и участие Беларуси в инициативе "Восточное партнерство" обсуждались во время рабочего визита в Брюссель заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Олег Кравченко принял участие в экспертной дискуссии "Внешняя политика Беларуси: вызовы и возможности в изменяющейся геополитической эре", организованном Европейским институт мира. В своем выступлении он разъяснил отдельные приоритеты внешней политики страны, проинформировал о мерах, предпринимаемых для поддержания региональной стабильности.

Также замминистра возглавил белорусскую делегацию на восьмом заседании координационной группы Беларусь - ЕС. В мероприятии приняли участие заместитель управляющего директора Европейской службы внешних действий по делам Европы и Центральной Азии Люк Девинь, представители МИД, других органов государственного управления Беларуси, профильных подразделений Европейской комиссии и Европейской службы внешних действий.

В центре внимания было сотрудничество в сферах экономики и финансов, торговли, сельского хозяйства, образования, науки, экологии, транспорта, цифровых технологий, международной технической помощи, а также вопросы прав человека.

Координационная группа Беларусь - ЕС провела свое первое заседание в апреле 2016 года. Этот формат создан для структурированного диалога по всему спектру вопросов двустороннего взаимодействия между Беларусью и Евросоюзом. Заседания проходят раз в полугодие. Участие в них принимают представители Европейской комиссии, Европейской службы внешних действий, профильных органов государственного управления Беларуси.

Предыдущее заседание координационной группы состоялось 24-25 апреля текущего года в Минске.-0-

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