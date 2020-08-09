Участки для голосования на выборах Президента открылись в Беларуси

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участки для голосования на выборах Президента открылись сегодня в 8.00 и продолжат свою работу до 20.00, сообщает БЕЛТА.

На выборах образовано 5767 участков для голосования, в том числе 44 - за рубежом. На тех, что открыты в воинских частях (13), а также санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (231), участковые комиссии могут объявить голосование законченным и ранее 20.00, если свой выбор сделали все избиратели, включенные в список.

При себе избирателю нужно иметь паспорт. Бюллетень выдается также при предъявлении военного билета (для военнослужащих срочной службы), служебного удостоверения работника госоргана (организации), водительских прав. Проголосовать можно и по пенсионному удостоверению, удостоверению инвалида (при наличии фотографии), студенческому билету. Если избиратель потерял паспорт или его украли, то на участок ему нужно взять с собой справку из органов внутренних дел, подтверждающую личность гражданина.

Для предотвращения распространения респираторных инфекций (в том числе COVID-19) избирателям рекомендуется при посещении участка находиться в средствах индивидуальной защиты (маска, перчатки). Предъявлять документ, подтверждающий личность, следует в развернутом виде, демонстрируя необходимые страницы самостоятельно, без передачи в руки члену участковой комиссии. Кроме того, рекомендуется использовать собственные авторучки для подписи о получении бюллетеня в списке граждан, имеющих право участвовать в выборах, а также для заполнения бюллетеня.

Для людей, которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не смогут прийти в день выборов на избирательный участок, будет организовано голосование на дому. Проводить его Минздрав рекомендовал по возможности без входа в жилое помещение и с соблюдением принципа социального дистанцирования (расстояние не менее 1 м).

В списки избирателей внесены 6 844 932 гражданина.-0-

В Витебской области к работе приступили 750 избирательных участков Досрочное голосование в регионе проходило на 729 открытых избирательных участках. Сегодня в работу включился еще 21 участок, расположенный в санаториях, профилакториях, домах отдыха, организациях здравоохранения и воинских частях.