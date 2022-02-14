Удобно грабить, ссылаясь на войну: украинский политолог назвал причину срыва минских соглашений

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Запада накаляют ситуацию вокруг Украины, преследуя свои цели. Об этом в эфире телеканала "Наш" рассказал украинский политолог Александр Лазарев.

Говоря о причинах невыполнения Украиной минских соглашений, Александр Лазарев отметил, что украинским властям "удобно грабить Украину и ссылать все на войну".

По мнению политолога, своих интересов и целей придерживаются и западные страны. В частности, на эскалации ситуации некоторые "партнеры" Украины неплохо зарабатывают.

"Когда раздувают эту шумиху, дескать, скоро Путин нападет, что при этом происходит? Растут акции компании Lockheed Martin. Это производитель военной техники в США. Выросли на 300 показателей. Это о чем говорит? Они зарабатывают большие деньги", - отмечает Александр Лазарев.

На фоне этого в Украине раскручивается инфляция. "И дальше будет падать наша экономика", - прогнозирует эксперт.

"Под этот шумок американцы выделяют нам кредит, за который мы обязуемся купить у них оружие и потом вернуть еще и кредит. Это некий "план Маршалла". Таким же образом после Второй мировой войны Америка взлетела в своем развитии. Потому что обязала всех за напечатанные деньги покупать у них продукцию. И продукцию продали, и при деньгах остались. Плюс проценты", - отмечает Александр Лазарев.

Свою выгоду от сложившейся ситуации не упускает и Франция. "Французы, опять же. Привез Макрон нам кредит. Мы подписались. И за 80% этого кредита мы обязуемся купить электровозы во Франции. И электровозы продали, и деньги вернули", - говорит эксперт. При этом политолог задается вопросом: зачем Украине вообще нужны электровозы?

Таким образом, отмечает Александр Лазарев, две прошедшие недели можно назвать периодом самых провальных экономических решений украинских властей.-0-