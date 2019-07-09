Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
9 июля 2019, Вт
+15°C
Переменная облачность EUR 2.3036
USD 2.0521
RUB 3.2138
Главное
Во время встречи Лукашенко: мы с Путиным договорились не ломать договор о создании Союзного государства
Президент
Автоматизированную систему учета многодетных семей создадут в Беларуси к 2020 году
Президент
Минэкономики Беларуси ожидает ускорения роста ВВП с III квартала
Экономика
Распродажи в Dana Mall, праздник каждую субботу и квартиры по "горячим" ценам!
Общество
Углубление интеграции Беларуси и России будет активно обсуждаться на VI Форуме регионов - Мясникович
Политика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Минфин Беларуси завершает переговоры с Банком развития Китая по кредиту на 3,5 млрд юаней
12:33 Экономика
В состав белорусской делегации на VI Форуме регионов в Санкт-Петербурге войдут 250 человек
12:33 Общество
Новое оборудование для проведения генетических исследований появилось у брестских экспертов
12:18 Регионы
Беларусбанк предупреждает о новой схеме мошенничества в интернете
12:17 Общество
Лукашенко обсудил с Гуцериевым строительство Нежинского ГОК и перспективы реализации продукции
12:17 Президент
Товарооборот общепита на спортивных объектах и в фан-зонах Европейских игр превысил Br1,2 млн
12:16 Экономика
Автоматизированную систему учета многодетных семей создадут в Беларуси к 2020 году
12:14 Президент
Жительница Барановичей обнаружила в гараже умершего супруга ящик с боеприпасами
11:59 Происшествия
Около 132 тыс. человек воспользовались услугами информационных точек во время II Европейских игр
11:55 Общество
Тулун остается единственным подтопленным населенным пунктом в Иркутской области
11:54 В мире
ФОТОФАКТ: Самые крупные в истории детеныши гигантской панды родились в Китае
11:54 Калейдоскоп
II Европейские игры стали наиболее доступным массовым мероприятием для людей с инвалидностью в Беларуси
11:47 Общество
Лукашенко о поездке с Путиным на Валаам: мы не собираемся там что-то тайно решать
11:38 Президент
Минчанка через подставные фирмы похитила у организации более Br96 тыс.
11:33 Происшествия
Лукашенко подчеркивает важность решения текущих вопросов в сотрудничестве с Россией
11:29 Президент
Углубление интеграции Беларуси и России будет активно обсуждаться на VI Форуме регионов - Мясникович
11:28 Политика
Лукашенко: мы с Путиным договорились не ломать договор о создании Союзного государства
11:21 Президент
Директор Пружанского завода радиодеталей с поличным задержан за взятку
11:19 Происшествия
Минэкономики Беларуси ожидает ускорения роста ВВП с III квартала
11:17 Экономика
Всемирный почтовый союз разрабатывает стратегию на 2021-2024 годы
11:16 Общество
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
День Независимости День Независимости
Славянский базар в Витебске-2019 Славянский базар в Витебске-2019
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Купалье в Александрии Купалье в Александрии
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Углубление интеграции Беларуси и России будет активно обсуждаться на VI Форуме регионов - Мясникович

Политика 09.07.2019 | 11:28
Михаил Мясникович
Михаил Мясникович

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы углубления интеграции Беларуси и России будут активно обсуждаться на VI Форуме регионов. Об этом сегодня на заседании оргкомитета по его подготовке и проведению сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович отметил, что актуальность форума заключается, в частности, в том, что и накануне, и в процессе его проведения будут очень активно на самом высоком уровне обсуждаться вопросы углубления интеграции Беларуси и России. В этой связи он ориентировал белорусских участников на то, чтобы поднимать входящие в их компетенцию вопросы с конкретными предложениями.

Во время заседания
Во время заседания

В таком же ключе будет строиться вся работа белорусской делегации на форуме. "Надо поднимать вопросы, которые стоят на повестке дня и в силу тех или иных обстоятельств не решены, и предлагать варианты решения", - сказал Михаил Мясникович. В качестве примера он привел отмену роуминга на территории Союзного государства.

Большие ожидания связаны с российско-белорусским молодежным форумом, который, по словам спикера, должен пройти неформально. Молодежную политику он назвал одним из приоритетных направлений. "Молодежь достаточно амбициозна, поднимает актуальные вопросы. Те, кто занимает определенное должностное положение, должны соответствовать требованиям молодежной среды", - считает он. Союзные отношения Беларуси и России Михаил Мясникович назвал ценностью, которую необходимо передать молодым поколениям.

Форум регионов пройдет 16-18 июля в Санкт-Петербурге. Традиционно его центральным мероприятием станет пленарное заседание, в котором запланировано участие президентов Беларуси и России. В этом году его темой станут межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства Беларуси и России. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве между регионами двух стран, коммерческие контракты, другие документы о сотрудничестве.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Беларусь, заседания, Мясникович, Россия, Совет Республики, форумы
Версия для печати
Новости рубрики Политика
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3036 BYN 2.294 BYN 2.299 BYN
USD
2.0521 BYN 2.048 BYN 2.05 BYN
RUB
3.2138 BYN 3.207 BYN 3.216 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Белорусский мармелад. Как это сделано?
Все видео

Фотоновости

Лукашенко подчеркивает важность решения текущих вопросов в сотрудничестве с Россией
Все фото

Инфографика

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 8 по 17 июля.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко обсудил с Гуцериевым строительство Нежинского ГОК и перспективы реализации продукции
Автоматизированную систему учета многодетных семей создадут в Беларуси к 2020 году
Лукашенко о поездке с Путиным на Валаам: мы не собираемся там что-то тайно решать
Экономика
Минэкономики Беларуси ожидает ускорения роста ВВП с III квартала
Минфин Беларуси завершает переговоры с Банком развития Китая по кредиту на 3,5 млрд юаней
Товарооборот общепита на спортивных объектах и в фан-зонах Европейских игр превысил Br1,2 млн
Происшествия
ГАИ УВД Могилевского облисполкома В Могилеве легковушка сбила подростка на велосипеде
Жительница Барановичей обнаружила в гараже умершего супруга ящик с боеприпасами
Минчанка через подставные фирмы похитила у организации более Br96 тыс.
Общество
Константин Шульган Всемирный почтовый союз разрабатывает стратегию на 2021-2024 годы
В состав белорусской делегации на VI Форуме регионов в Санкт-Петербурге войдут 250 человек
Беларусбанк предупреждает о новой схеме мошенничества в интернете
Регионы
Фото из архива В Гомельской области в I квартале семейный капитал назначен более 600 многодетным родителям
Новое оборудование для проведения генетических исследований появилось у брестских экспертов
Лучшую команду по сбору черники выберут на экофесте в Полоцком районе
Спорт
Михаил Грабовский, Дмитрий Басков и Крэйг Вудкрофт во время пресс-конференции. Фото ХК "Динамо-Минск" Михаил Грабовский назначен спортивным директором ХК "Динамо-Минск"
Стартовые встречи квалификации футбольной ЛЧ пройдут в восьми странах
Азаренко и Барти завершили выступление на Уимблдонском турнире
Технологии
ActiveCloud подтвердил высокий уровень защиты данных в своем облаке
Международные сборы студентов-программистов проходят в Гродно
Приложение резидента ПВТ научит играть на барабанах
Культура
Сцена из спектакля. Фото московского театра "Эрмитаж" "Театральные встречи" на "Славянском базаре в Витебске" откроет комедия московского театра
Праздник "Брязгун" пройдет 13 июля в Чериковском районе
"Беларусьфильм" представит свои картины на кинофестивалях Китая
В мире
Фото wtop.com В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Тулун остается единственным подтопленным населенным пунктом в Иркутской области
Европол задержал 234 человека в ходе масштабной спецоперации против допинга
Калейдоскоп
Фото Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding ФОТОФАКТ: Самые крупные в истории детеныши гигантской панды родились в Китае
Гороскоп на неделю с 8 по 14 июля
Гроздь винограда "Римский рубин" продали за $11 тыс. в Японии
Все круглые столы
Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?
Газета 7 дней
Одно отчество на двоих
Нырять в фонтанах – не фонтан
Иди и смотри
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Образование как фундамент IT-страны
Андрей РАВКОВ. Операция «Багратион» – образец военного искусства
Виртуальный формат реальных ценностей
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия