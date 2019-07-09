Углубление интеграции Беларуси и России будет активно обсуждаться на VI Форуме регионов - Мясникович

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы углубления интеграции Беларуси и России будут активно обсуждаться на VI Форуме регионов. Об этом сегодня на заседании оргкомитета по его подготовке и проведению сообщил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович отметил, что актуальность форума заключается, в частности, в том, что и накануне, и в процессе его проведения будут очень активно на самом высоком уровне обсуждаться вопросы углубления интеграции Беларуси и России. В этой связи он ориентировал белорусских участников на то, чтобы поднимать входящие в их компетенцию вопросы с конкретными предложениями.

Во время заседания

В таком же ключе будет строиться вся работа белорусской делегации на форуме. "Надо поднимать вопросы, которые стоят на повестке дня и в силу тех или иных обстоятельств не решены, и предлагать варианты решения", - сказал Михаил Мясникович. В качестве примера он привел отмену роуминга на территории Союзного государства.

Большие ожидания связаны с российско-белорусским молодежным форумом, который, по словам спикера, должен пройти неформально. Молодежную политику он назвал одним из приоритетных направлений. "Молодежь достаточно амбициозна, поднимает актуальные вопросы. Те, кто занимает определенное должностное положение, должны соответствовать требованиям молодежной среды", - считает он. Союзные отношения Беларуси и России Михаил Мясникович назвал ценностью, которую необходимо передать молодым поколениям.

Форум регионов пройдет 16-18 июля в Санкт-Петербурге. Традиционно его центральным мероприятием станет пленарное заседание, в котором запланировано участие президентов Беларуси и России. В этом году его темой станут межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства Беларуси и России. Будут подписаны соглашения о сотрудничестве между регионами двух стран, коммерческие контракты, другие документы о сотрудничестве.-0-