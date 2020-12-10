Угрозы по периметру границ СНГ надо своевременно находить и адекватно на них реагировать - Макей

10 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Угрозы по периметру границ Содружества Независимых Государств надо своевременно находить и адекватно на них реагировать. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Он подчеркнул, что вопросам международной и региональной безопасности было уделено особое внимание во время состоявшегося 10 декабря в формате видеоконференции заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в рамках обсуждения этого вопроса участники приняли проект концепции военного сотрудничества на период до 2025 года, а также программу сотрудничества между пограничными ведомствами государств Содружества, рассчитанную на ближайшие пять лет.

"Думаю, эти документы создают важную основу для дальнейшего взаимодействия соответствующих ведомств на пространстве СНГ. Они действительно важны, потому что мы видим, с какими угрозами сейчас сталкиваемся в сфере военно-политической безопасности, - выразил мнение министр иностранных дел Беларуси. - Эти угрозы по периметру наших границ. Поэтому мы должны находить своевременные и адекватные ответы на них".

По словам Владимира Макея, принят еще ряд документов, которые являются важными для организации ежедневного практического взаимодействия между различными институтами государств Содружества. "В целом заседание, с моей точки зрения, было очень насыщенное, конструктивное и, самое главное, результативное", - сказал министр.

Он напомнил, что через неделю, 18 декабря, состоится заседание Совета глав государств СНГ, на котором будут обсуждены эти важные, основополагающие для Содружества документы, ориентированные на перспективу.-0-

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