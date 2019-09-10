Украина благодарна руководству Беларуси за предоставление площадки для мирных переговоров - Кизим

10 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Украина благодарна руководству Беларуси за предоставление площадки для мирных переговоров. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим сегодня на торжественном мероприятии по случаю 28-й годовщины независимости Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для каждого народа праздник Независимости является не только днем рождения государства, но и днем, когда традиционно подводятся итоги и определяются планы на будущее. Днем, когда мы вспоминаем каждое поколение, благодаря усилиям которых мы создали и имеем собственное государство, - подчеркнул глава украинской дипломатической миссии. - Мы вспоминаем героев, которые отдали жизнь за его свободу".

Посол отметил, что для Украины этот год непростой, полный вызовов. "Он стал годом почти тотальной перезагрузки власти. По результатам президентских, а затем парламентских выборов к власти в Украине пришла новая политическая сила во главе с Президентом Владимиром Зеленским, который получил на выборах 73% голосов избирателей, а его партия "Слуга народа" впервые за историю независимости Украины смогла самостоятельно сформировать парламентское большинство", - отметил Игорь Кизим.

По его словам, уже во время первого заседания нового парламента, 29 августа, было создано новое правительство, поддержаны важные законы, которые общество уже давно ожидало, в том числе закон о снятии неприкосновенности с депутатов, что является признаком серьезной настроенности украинской власти на ускорение экономических и социальных реформ, а также решимость в борьбе с коррупцией. Игорь Кизим отдельно остановился на последовательности внешней политики Украины, которая остается неизменной, - это курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

При этом посол отметил, что Украина продолжает оставаться преданной минским договоренностям как одному из действенных механизмов возвращения мира в Донбассе. Он выразил слова благодарности руководству Беларуси за предоставление переговорной площадки для работы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, "которая остается ключевым механизмом поиска путей возвращения мира на восток Украины".

Игорь Кизим обратил внимание на важность развития добрососедских отношений с Беларусью как одного из основных приоритетов внешней политики Украины, что, в частности, отметил Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Посол также отметил, что белорусско-украинские торгово-экономические отношения последние три года демонстрируют уверенный рост. Беларусь остается для Украины вторым торговым партнером среди стран СНГ и четвертым среди стран мира.

"Телефонный разговор двух президентов стал одним из этапов подготовки их встречи, запланированной в начале октября во время второго Форума регионов Украины и Беларуси. Этот форум должен стать самым масштабным событием года в двусторонних политических и торгово-экономических отношениях и, я уверен, хорошей возможностью для установления прочных и дружеских личных отношений между Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко", - подчеркнул посол Украины.

В свою очередь заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко обратил внимание, что белорусско-украинские отношения динамично развиваются. В минувшем году успешно состоялся первый Форум регионов Беларуси и Украины, в этом году мероприятие запланировано в Житомире. Вице-премьер выразил уверенность в дальнейших успешных перспективах развития отношений между двумя государствами.-0-