Украинский депутат Шевченко: мне придется пойти в президенты

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный депутат Украины Евгений Шевченко в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ заявил об амбициях стать президентом своей страны, сообщает БЕЛТА.

"Сказать, что у меня уже есть готовые планы, - я так не скажу. Желание… Даже не желание, а, знаете, такая необходимость… Я всегда планировал стать политическим лидером, иметь свою партию и зайти своей небольшой фракцией в парламент, чтобы представлять интересы юго-востока Украины - людей, ментально близких мне, белорусам, россиянам, которые считают, что все мы братья и ни в коем случае не должны друг против друга враждовать, воевать, а должны постоянно интегрироваться, дружить семьями, как было всегда", - сказал Евгений Шевченко.

В то же время депутат заявил, что ему "придется это сделать": "Нет другого пути. Нет политика, который способен положить свою жизнь, голову, рискнуть. Все хотят в теплой ванне проехать, с олигархом рядом, с финансированием, чтобы Америка помогла".-0-