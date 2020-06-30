Упрощение визового режима будет способствовать более тесным связям между Беларусью и ЕС - Шубель

30 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Вступление в силу соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии будет способствовать более тесным связям между Беларусью и Европейским союзом. Такую точку зрения выразил корреспонденту БЕЛТА глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель.

"1 июля вступают в силу соглашение об упрощении визового режима и соглашение о реадмиссии между ЕС и Беларусью. Эти соглашения представляют собой важный шаг для усиления взаимодействия ЕС с народом Беларуси, - подчеркнул Дирк Шубель. - Они проложат путь к большей мобильности граждан и будут способствовать более тесным связям между ЕС и его соседями, странами "Восточного партнерства".

Глава представительства отметил, что соглашение об упрощении визового режима облегчит для белорусских граждан получение краткосрочных виз для въезда в Европейский союз, поскольку визовый сбор снижается до 35 евро и отменяется для определенных категорий путешественников. Кроме того, снижаются максимальный размер сбора за обслуживание (взимаемый визовыми центрами) и срок, в который консульства принимают решения по заявлению о выдаче визы. Несколько категорий путешественников смогут получать многократные визы с увеличивающимся сроком действия (до 5 лет). При этом им придется представлять меньше документов, подтверждающих цель поездки.

"Европейский союз и все его страны работают над тем, чтобы наиболее безопасно открыть границы ЕС по мере того, как пандемия COVID-19 будет отступать. Защита общественного здоровья остается нашим приоритетом", - продолжил Дирк Шубель.

При этом глава представительства обратил внимание: "Все страны ЕС согласны с тем, что снятие ограничений на необязательные поездки должно происходить постепенно и скоординированно, как только позволит эпидемиологическая ситуация".-0-