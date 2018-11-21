Урегулирование вопроса в связи с нефтяным налоговым маневром в России не снято с повестки дня - Макей

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Урегулирование вопроса в связи с нефтяным налоговым маневром в России не снято с повестки дня. Об этом сообщил сегодня журналистам глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей по итогам заседания коллегий министерств иностранных дел Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, сентябрьская встреча президентов Беларуси и России придала динамику решению проблемных вопросов в отношениях между странами, но некоторые пока еще, к сожалению, остаются на повестке дня. "Это и урегулирование вопроса, связанного с налоговым маневром и нефтедобычей в России, это и вопрос большей сбалансированности нашей внешнеэкономической деятельности, потому что наш экспорт за девять месяцев этого года вырос всего лишь на 0,6%, а импорт на 22%", - сказал Владимир Макей.

Он добавил, что эти вопросы должны будут обсуждаться на предстоящем в декабре заседании Совета Министров Союзного государства.

"Нас очень радует взаимная искренняя нацеленность на решение этих вопросов", - подчеркнул дипломат.-0-