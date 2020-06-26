Устав ООН впервые издан на белорусском языке

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация Устава ООН на белорусском языке состоялась сегодня в Лошицкой усадьбе в Минске на мероприятия по случаю 75-летия подписания Устава, передает корреспондент БЕЛТА.

Это первое в суверенной истории государства издание на белорусском языке основополагающего документа ООН. В настоящее время оно доступно для скачивания по ссылке https://bit.ly/2BJDisn, а позднее будет передано в фонды Национальной библиотеки Беларуси и центральных библиотек страны.

Министр иностранных дел Владимир Макей, выступая на мероприятии, отметил, что издание Устава ООН на белорусском языке будет содействовать обеспечению преемственности поколений и исторической памяти о вкладе Беларуси в установление международного мира.

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