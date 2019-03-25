Утюпин: Беларусь заинтересована в углублении сотрудничества с Пакистаном в промышленности

25 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в дальнейшем расширении контактов с Пакистаном в области промышленности и инвестиций. Об этом заявил министр промышленности Беларуси Павел Утюпин сегодня на мероприятии по случаю национального праздника этой страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Павел Утюпин отметил, что между Беларусью и Пакистаном создана весомая правовая база, насчитывающая около 80 соглашений. Страны установили хорошие связи в области сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования, которые, по его мнению, должны углубляться.

Министр промышленности выразил уверенность в перспективах белорусско-пакистанского взаимодействия.

В свою очередь посол Пакистана в Беларуси Лина Салим Моаззам подчеркнула важность развития всесторонних контактов с Беларусью. В 2019 году отмечается 25-летие белорусско-пакистанских дипломатических отношений. В связи с этим в Беларуси и Пакистане пройдет ряд мероприятий, направленных на празднование этой даты.

По словам Лины Салим Моаззам, взаимодействие между двумя государствами поступательно развивается, расширяются межпарламентские контакты, связи между породненными городами. Беларусь и Пакистан в этом году проведут очередной раунд двусторонних политических консультаций.

Посол также выразила надежду на развитие туристических связей Пакистана и Беларуси, этому призвано содействовать снижение визовых сборов для белорусов.-0-