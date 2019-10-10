Утверждена программа действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 11 октября 2019
Минск Сплошная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Новости
00:45 В США обнаружили рыбу, которая может жить без воды Калейдоскоп
00:18 Футболисты Нидерандов в добавленое время вырвали победу у Северной Ирландии Спорт
10.10.19
10.10.19 23:58 В Китае обрушился мост В мире
10.10.19 23:23 Мархель: сегодня был не наш день Спорт
10.10.19 23:10 Обыграв "Тулон", минская "Столица" вышла в элитный раунд мини-футбольной Лиги чемпионов Спорт
10.10.19 22:58 Самолет Баку – Дубай совершил экстренную посадку в Иране В мире
10.10.19 22:31 Умерла заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева В мире
10.10.19 21:39 Сотрудничество в системе образования станет ключевой темой на форуме учителей в Минске Общество
10.10.19 21:20 Десять ученых станут первыми номинантами на вручение почетного знака дружбы МГУ и БГУ Общество
10.10.19 21:06 Футболисты сборной Беларуси сыграли вничью с командой Эстонии в матче отбора к ЧЕ-2020 Спорт
10.10.19 20:59 ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в районе Академии наук в Минске Происшествия
10.10.19 20:52 Белоруска Екатерина Ковалева вышла во второй круг на ЧМ по боксу в Улан-Удэ Спорт
10.10.19 20:43 Франция представит два фотопроекта во время "Месяца фотографии" в Бресте Афиша
10.10.19 20:29 На улице Уборевича в Минске горела фура Происшествия
10.10.19 20:13 Чили проявляет интерес к созданию зоны свободной торговли с ЕАЭС Экономика
10.10.19 20:03 Посольство Беларуси в РФ проверяет информацию о гибели белорусов в ДТП под Калугой Общество
10.10.19 19:31 Лукашенко поблагодарил Зеленского за прием в Житомире и пригласил в Беларусь Президент
10.10.19 19:09 Беларусь предлагает увязать торжества к 75-летию ООН с юбилеем победы во Второй мировой войне Политика
10.10.19 18:47 Более тысячи особенных детей поучаствовали в благотворительной акции "Крылья счастья" Общество
10.10.19 18:31 Лукашенко прибыл с визитом в Туркменистан для участия в саммите СНГ Президент
10.10.19 18:10 Цены на квартиры в Минске в III квартале выросли на 2-3% Регионы
10.10.19 18:07 Малоритский завод увеличит на 30% производство детского питания в гибкой упаковке Экономика
10.10.19 18:03 Два грузовика столкнулись в Пинском районе Происшествия
10.10.19 18:03 Неймар провел 100-й матч за сборную Бразилии Спорт
10.10.19 17:48 Беларусь в январе-августе снизила экспорт товаров и услуг на 1,7% до $27,3 млрд Экономика
10.10.19 17:48 Минтруда определило порядок оценки качества аттестации рабочих мест Общество
10.10.19 17:48 Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с маршруткой в Ошмянском районе Происшествия
10.10.19 17:47 Бондарь: важнейшее предназначение работников культуры - сохранить идентичность белорусов в мире Культура
10.10.19 17:38 Озеленение городов и ликвидация мини-полигонов - Минприроды о планах по наведению порядка на земле Общество
10.10.19 17:34 Кристину Орбакайте перепутали с Людмилой Гурченко Калейдоскоп
Все новости
Все новости
Политика
10 октября 2019, 13:14

Утверждена программа действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ

Фото из архива
Фото из архива

10 октября, Ашхабад /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Программа действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств - участников СНГ утверждена сегодня во время заседания Совета министров иностранных дел в Ашхабаде, передает корреспондент БЕЛТА.

Программой предусматривается широкий комплекс мер по укреплению внешнеполитического сотрудничества стран Содружества в рамках СНГ, ООН, ОБСЕ и других международных организаций. Определяются механизмы и направления взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами по расширению и углублению партнерства в экономической и гуманитарной сферах, решении ключевых глобальных и региональных проблем обеспечения безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам.

Принятие документа будет способствовать углублению сотрудничества государств - участников СНГ по вопросам укрепления мира, обеспечению глобальной и региональной стабильности и безопасности, продвижению справедливых коллективных подходов к урегулированию кризисных ситуаций. "По сути, это главный документ, принятый на сегодняшнем заседании СМИД. Этот документ поможет теснее координировать нашу внешнеполитическую деятельность на международной арене. Это очень важно", - сказал председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Сергей Лебедев
Сергей Лебедев

В целом он отметил, что заседание СМИД проходило в откровенной доброжелательной атмосфере и закончилось результативно. Было рассмотрено более 10 вопросов. В их числе проект обращения глав государств СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В повестке заседания также были вопросы, касающиеся взаимодействия в военной и правоохранительной сферах, борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, стратегии обеспечения информационной безопасности.

Во время заседания
Во время заседания

По предложению российской стороны в повестку дня были включены два дополнительных вопроса - о проекте совместного заявления в поддержку практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и о проекте соглашения об учреждении и функционировании Сетевого университета СНГ. Министры также одобрили решение об Играх стран СНГ. Этот документ будет представлен для утверждения главам правительств стран Содружества.

Названным решением предусматривается учреждение Игр стран СНГ как главных спортивных событий на пространстве Содружества. Отмечается, что принятие документа будет способствовать расширению и укреплению традиционно сложившихся дружественных связей между народами стран Содружества, повышению спортивного мастерства и приобретению спортсменами опыта участия в международных соревнованиях, сохранению национальных видов спорта, их популяризации и развитию на международном уровне; расширению и укреплению спортивных связей государств - участников СНГ.

На следующий день, 11 октября, в Ашхабаде состоится заседание Совета глав государств Содружества. По информации Исполкома СНГ, лидерам стран предстоит рассмотреть восемь проектов документов, направленных на дальнейшее развитие экономического сотрудничества и внешнеполитического партнерства, обеспечение безопасности и противодействие новым вызовам и угрозам. В их числе вопрос о председательстве в Содружестве в 2020 году. Планируется, что от Туркменистана пост председателя перейдет Узбекистану, а сопредседательствовать будут Беларусь и Туркменистан. Ожидается принятие обращения лидеров СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В широком формате на Совете глав государств предполагается рассмотреть проект Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве. В повестке дня и такие документы, как конвенция о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, соглашение о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств СНГ, соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции, программа сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020-2022 годы.-0-

Фото Максима Гучека

Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве в СНГ разработана с учетом цифровизацииДекларация о стратегическом экономическом сотрудничестве в СНГ разработана с учетом цифровизации
Инициатива о подготовке декларации и ее подписании ранее была выдвинута Президентом Туркменистана. Проект декларации содержит положения, актуальные для экономических взаимоотношений государств Содружества.

Теги
заседания СНГ сотрудничество
Новости рубрики Политика
Андрей Дапкюнас и Мовсес Абелян. Фото МИД Беларусь предлагает увязать торжества к 75-летию ООН с юбилеем победы во Второй мировой войне
Фото из архива Чили заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Беларусью - Бенитес
Фото из архива ЦИК зарегистрировала кандидатов в члены Совета Республики
Фото из архива В ЦИК отмечают отсутствие жалоб и замечаний со стороны международных наблюдателей
Лидия Ермошина. Фото из архива Основная миссия наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ приедет в Беларусь в середине октября
Владимир Макей Макей об отношениях с Туркменистаном: нам удастся найти развязки спорных нюансов
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко прибыл с визитом в Туркменистан для участия в саммите СНГ
Лукашенко распорядился подготовить "Раубичи" к этапу Кубка мира по биатлону 2022 года
Депутаты приняли в первом чтении изменения в законы по вопросам оплаты труда бюджетников
Сущность в цвете: в галерее "АртХаос" открылась персональная выставка художника Миколы Бущика
Топ-новости
Лукашенко поблагодарил Зеленского за прием в Житомире и пригласил в Беларусь
Затопленные участки и несправедливое увольнение - Рыженков провел прием граждан в Крупках
"Микеланджело": престижный дом на неделю станет местом показа белорусской моды
Беларусь предлагает увязать торжества к 75-летию ООН с юбилеем победы во Второй мировой войне
На концерт Дэвида Гарретта в Минске приедет его мама
Утверждена программа действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": оформляем онлайн-страховку
Посольство Беларуси в РФ проверяет информацию о гибели белорусов в ДТП под Калугой
"Белнефтехим" рассказал, почему выбрана стратегия изменения цен на топливо на 1 копейку
До +20°С ожидается по югу Беларуси в выходные
В Беларуси с глубокой озабоченностью следят за ростом напряженности в Сирии - МИД
Минтранс Беларуси продолжает переговоры для прихода лоукостов в областные аэропорты
Минский стадион "Динамо" вошел в топ-15 вместительных футбольных арен СНГ
Белорусские ученые работают над созданием аккумуляторов нового типа
Афиша выходного дня: забег ко Дню матери, фестиваль близнецов и экофест в Гомеле
Афиша
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения - 2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Отопительный сезон Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.