Утверждена программа действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ

10 октября, Ашхабад /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Программа действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств - участников СНГ утверждена сегодня во время заседания Совета министров иностранных дел в Ашхабаде, передает корреспондент БЕЛТА.

Программой предусматривается широкий комплекс мер по укреплению внешнеполитического сотрудничества стран Содружества в рамках СНГ, ООН, ОБСЕ и других международных организаций. Определяются механизмы и направления взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами по расширению и углублению партнерства в экономической и гуманитарной сферах, решении ключевых глобальных и региональных проблем обеспечения безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам.

Принятие документа будет способствовать углублению сотрудничества государств - участников СНГ по вопросам укрепления мира, обеспечению глобальной и региональной стабильности и безопасности, продвижению справедливых коллективных подходов к урегулированию кризисных ситуаций. "По сути, это главный документ, принятый на сегодняшнем заседании СМИД. Этот документ поможет теснее координировать нашу внешнеполитическую деятельность на международной арене. Это очень важно", - сказал председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Сергей Лебедев

В целом он отметил, что заседание СМИД проходило в откровенной доброжелательной атмосфере и закончилось результативно. Было рассмотрено более 10 вопросов. В их числе проект обращения глав государств СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В повестке заседания также были вопросы, касающиеся взаимодействия в военной и правоохранительной сферах, борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, стратегии обеспечения информационной безопасности.

Во время заседания

По предложению российской стороны в повестку дня были включены два дополнительных вопроса - о проекте совместного заявления в поддержку практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и о проекте соглашения об учреждении и функционировании Сетевого университета СНГ. Министры также одобрили решение об Играх стран СНГ. Этот документ будет представлен для утверждения главам правительств стран Содружества.

Названным решением предусматривается учреждение Игр стран СНГ как главных спортивных событий на пространстве Содружества. Отмечается, что принятие документа будет способствовать расширению и укреплению традиционно сложившихся дружественных связей между народами стран Содружества, повышению спортивного мастерства и приобретению спортсменами опыта участия в международных соревнованиях, сохранению национальных видов спорта, их популяризации и развитию на международном уровне; расширению и укреплению спортивных связей государств - участников СНГ.

На следующий день, 11 октября, в Ашхабаде состоится заседание Совета глав государств Содружества. По информации Исполкома СНГ, лидерам стран предстоит рассмотреть восемь проектов документов, направленных на дальнейшее развитие экономического сотрудничества и внешнеполитического партнерства, обеспечение безопасности и противодействие новым вызовам и угрозам. В их числе вопрос о председательстве в Содружестве в 2020 году. Планируется, что от Туркменистана пост председателя перейдет Узбекистану, а сопредседательствовать будут Беларусь и Туркменистан. Ожидается принятие обращения лидеров СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В широком формате на Совете глав государств предполагается рассмотреть проект Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве. В повестке дня и такие документы, как конвенция о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, соглашение о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств СНГ, соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции, программа сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020-2022 годы.-0-

Фото Максима Гучека