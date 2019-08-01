Узбекистан искренне радуется успешным реформам и динамичному развитию Беларуси - Мирзиёев

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с представителями СМИ высоко оценил успешность развития Беларуси и личные заслуги в этом главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мирно и стабильно развивающаяся Беларусь является примером для многих стран. Мы искренне радуемся успешным результатам осуществляемых в стране реформ и динамичному развитию. Благодаря глубоко продуманной политике Александра Григорьевича потенциал Республики Беларусь преумножен во всех сферах. Мы это видим, ощущаем и радуемся успехам. Самое главное - обеспечен существенный рост уровня и качества жизни населения", - подчеркнул он.

Шавкат Мирзиёев выразил особую признательность Александру Лукашенко за его личные усилия в развитии дружбы и сотрудничества между странами. "У нас братские отношения. Наша дружба, политическая воля двух президентов решили те проблемные вопросы, которые у нас были, и сегодня мы находимся на совершенно ином пути развития отношений. Этот путь тяжелый, но единственно правильный", - убежден Президент Узбекистана.

По его словам, во время Форума регионов и национальной выставки продукции Узбекистана подписаны контракты и соглашения на сумму около $300 млн. "Это огромная цифра, - констатировал Президент, напомнив, что когда он вступал в должность, отношения с Беларусью выстраивались практически с нуля. - У нас не было таких контрактов. Это только благодаря политической воле двух президентов. Это свидетельствует о том, что имеются широкие возможности для наращивания партнерства между нашими регионами".

Шавкат Мирзиёев выразил уверенность, что визит в Беларусь придаст "мощный импульс развитию отношений, наполнит партнерство новым практическим содержанием". Стороны определили задачи на перспективу, договорились расширить сотрудничество в политической, торгово-экономической, инновационной, культурной и гуманитарной сферах.

"Теперь назад дороги нет. Мы должны реально воплощать все, о чем договорились, - подчеркнул узбекский лидер. - Это будет самый тяжелый год. Надо не только удержать товарооборот, но и приумножить его". Контроль за выполнением договоренностей возложен на парламентариев двух стран.

Шавкат Мирзиёев пригласил Александра Лукашенко посетить Узбекистан с официальным визитом, во время которого они могли бы ознакомиться с работой совместных предприятий.

Узбекский лидер также поздравил Беларусь с 75-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков, отметив историческую общность народов двух стран, и поблагодарил нашу страну за установление в Минске бюста поэта Алишера Навои.-0-