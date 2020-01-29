29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекистан изучает плюсы и минусы возможного участия в ЕАЭС, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхомжон Неъматов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это сейчас очень актуальный вопрос. И в самом Узбекистане это очень бурно обсуждается, - сказал Илхомжон Неъматов. - Изучаются плюсы и минусы, после этого будет принято решение. Но принимать решение будет парламент. При этом, как сказал президент Узбекистана, надо учитывать факторы, которые обуславливают поддержание тесных контактов с этой организацией".

По словам первого замминистра, у двусторонних контактов между Беларусью и Узбекистаном хорошие перспективы развития. "Особое внимание мы придаем экономике. У нас беспрецедентный рост товарооборота, - отметил он. - Мы часто обмениваемся с Беларусью опытом по развитию фермерства. Естественно, белорусская молочная и сельскохозяйственная продукция пользуется большим спросом в Узбекистане. Мы сейчас очень много экспортируем в страны СНГ, в том числе в Беларусь, продукцию узбекистанских сельхозпроизводителей".-0-