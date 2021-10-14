14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекистан предлагает разработать в ЕАЭС дорожную карту по увеличению взаимной торговли. Соответствующие заявления сделал Президент этой страны Шавкат Мирзиёев сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которая проходит в режиме видеоконференции. Узбекистан участвует в мероприятии в качестве страны-наблюдателя, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы придаем важное значение развитию тесного многопланового сотрудничества с ЕАЭС, участники которого являются естественными торговыми и экономическими партнерами Узбекистана. Несмотря на пандемию, наш товарооборот со странами организации с начала года увеличился на 30%, - сказал Шавкат Мирзиёев. - Непростая экономическая ситуация в мире требует от нас укрепления взаимодействия, использования новых неординарных подходов для эффективного реагирования на современные вызовы".

В качестве одной из мер он предложил разработать дорожную карту по увеличению объемов торговли на рынке ЕАЭС, которая бы также включала вопросы устранения барьеров, гармонизации технических регламентов и стандартов.

Узбекистан заинтересован в расширении сотрудничества по созданию межрегиональных цепочек добавленной стоимости за счет углубления промышленной кооперации.

Шавкат Мирзиёев также подчеркнул важность совершенствования сети транспортных коридоров и логистической инфраструктуры на пространстве ЕАЭС. "Особую актуальность для нас представляет вопрос обеспечение продовольственной безопасности. В условиях пандемии важен поиск новых точек взаимодействия в этой сфере на основе конкретных преимуществ наших стран. Речь идет о консолидации усилий в целях более эффективного использования человеческих, земельных, водных и финансовых ресурсов, а также научных и технологических достижений", - продолжил Президент Узбекистана. В этой связи он предложил разработать совместную программу сотрудничества по укреплению продовольственной безопасности на евразийском пространстве.

Президент уверен, что ускоренная цифровая трансформация, включая расширение электронной торговли, становится ключевым драйвером современного развития. "Сегодня темпы и глубина цифровизации в наших странах находятся на разных этапах. В этом плане особую актуальность приобретает обмен практическим опытом и взаимный трансфер передовых технологий", - сказал он.

Кроме того, узбекский лидер обратил внимание, что в условиях усиления экологических вызовов, включая глобальное изменение климата, возрастает необходимость скоординированных мер по смягчению их последствий.-0-