Узбекистан предлагает странам ШОС наладить диалог с новыми властями Афганистана

17 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Узбекистан предлагает странам Шанхайской организации сотрудничества наладить диалог с новыми властями Афганистана. Об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите ШОС в Душанбе, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил крайнюю обеспокоенность ситуацией в Афганистане, где, по его словам, уже сложилась новая реальность, к власти пришли новые силы. "Это уже свершившийся факт. В этой связи необходимо выработать согласованные подходы относительно ситуации в Афганистане, а также по развитию диалога с новыми властями, в частности, важно достичь широкого политического представительства всех слоев афганского общества в государственном управлении, не допускать возможный рост экстремизма в регионе и экспорта радикальной идеологии, использования территории Афганистана для подрывных действий в сопредельных государствах", - подчеркнул Шавкат Мирзиёев. Он считает важным, что в Афганистане было обеспечено соблюдение основных прав и свобод граждан, в том числе женщин и национальных меньшинств, и были предотвращены масштабный гуманитарный кризис, рост потоков беженцев. В этой связи Президент Узбекистана предложил рассмотреть возможность разморозки государственных активов Афганистана, находящихся в зарубежных банках.

Для консолидации усилий он также выступил с инициативой регулярно проводить встречи высокого уровня в формате ШОС - Афганистан с привлечением государств - наблюдателей и партнеров по диалогу.-0-