Узбекистан представит концепцию председательства в СНГ в 2020 году на саммите в Ашхабаде

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекистан представит концепцию председательства в СНГ в 2020 году на саммите Совета глав государств Содружества 11 октября в Ашхабаде. Об этом сообщил сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов перед началом заседания Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества при уставных и других органах СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Председательство в СНГ в 2020 году будет осуществлять Узбекистан - это впервые. Решение по этому вопросу будет принято 11 октября на саммите Совета глав государств. Узбекистан сейчас очень активно над этим работает, основные моменты уже на стадии завершения. Мы очень хотим в год нашего председательства обсудить наиболее важные вопросы, касающиеся всех стран СНГ, создать условия для успешной деятельности государств Содружества", - сказал Насирджан Юсупов.

Посол подчеркнул, что на рассмотрение глав государств будет вынесена Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве стран СНГ. Идея этого документа была предложена председательствующей стороной - Туркменистаном. На заседании планируется также принять обращение глав государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.-0-