26 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Узбекистан рассматривает возможность вступления в ЕАЭС. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА сегодня на пресс-конференции, посвященной проведению выборов в Узбекистане и особенностям реформ в этой стране.

По словам Насирджана Юсупова, в 2020 году Узбекистан намерен активно прорабатывать возможность вступления в ЕАЭС. Посол сказал, что пока сложно говорить о формате будущего членства - возможно, в качестве наблюдателя или партнера, или же полноправного члена Евразийского экономического союза.

"Для Узбекистана это очень важно. Со вступлением в союз мы могли бы решить многие вопросы, в том числе связанные с миграцией", - отметил дипломат. По его словам, у белорусской стороны есть интерес к привлечению рабочей силы из Узбекистана.

Посол также рассказал о процессе вступления страны в ВТО, который ведется с 1999 года, но наиболее активным стал в последние два года. Сейчас возобновилась деятельность рабочей группы по вступлению Узбекистана в ВТО. "Думаю, если будет принято решение о вступлении Узбекистана в ЕАЭС, то это будет первым по сравнению со вступлением в ВТО", - добавил дипломат.-0-