Узбекистан выступил за дальнейшее устранение барьеров и ограничений в ЕАЭС

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекистан, который имеет статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, выступает за дальнейшее устранение барьеров и ограничений в ЕАЭС. Об этом Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.
Шавкат Мирзиёев отметил, что прошел год с момента присоединения Узбекистана к ЕАЭС в качестве наблюдателя. За этот период, по его словам, заложена прочная основа для всестороннего развития отношений со странами союза, выстроена системная и эффективная работа с Евразийской экономической комиссией.
Президент Узбекистана считает важным дальнейшее устранение барьеров и ограничений и заявил о готовности к совместной выработке подходов и механизмов по созданию благоприятных условий для увеличения товарооборота.
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