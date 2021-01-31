В 2020 году еще 12 белорусских предприятий получили допаккредитацию на китайском рынке - Сенько

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономические, торговые взаимоотношения Республики Беларусь и Китая сохранили свою динамику даже в непростой 2020 год. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько рассказал в эфире программы "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"На сегодняшний день 105 белорусских предприятий аккредитовано для работы на китайском рынке. За 2020 год дополнительно получили аккредитацию 12 предприятий. И на фоне общего снижения мировой экономики взаимоотношения в экономическом плане Республики Беларусь и Китая сохранили свою динамику, притом, с положительным сальдо", - сказал Юрий Сенько.

Он уточнил, что значительную роль в этом сыграла мясо-молочная отрасль Беларуси - эта продукция очень востребована китайскими потребителями. За счет субъектов хозяйствования, которые получили дополнительную аккредитацию на китайском рынке, станет возможным в ближайшее время увеличить объем белорусского экспорта именно в области мясо-молочной продукции, добавил Юрий Сенько. Также среди тех товаров, которые теперь будут отправляться в Китай, оказались сахар, мороженое, пиво.

Что касается уже ранее аккредитованных предприятий, то за 2020 год по основным продуктам произошел рост объемов экспорта: мяса курицы - в 4 раза, молочной сыворотки - в 2,2 раза. И, по мнению посла, есть еще резервы для роста: в части продукции деревообработки, калийных удобрений и т.д.

"У нас в 2014 году в рамках транзитных перемещений товаров Китай-Европа (в том числе в Республику Беларусь и через нее) прошло около 40 тыс. контейнейров. В 2020 году было уже 540 контейнеров", - добавил Юрий Сенько.

При финансовой поддержке Китая в Беларуси осуществлено и находится в активной стадии реализации более 30 крупных проектов суммарной стоимостью более $8 млрд. В ближайшее перспективе - рассмотрение поддержки еще нескольких важных проектов: реконструкция подстанции в городе Столбцы, третий пусковой комплекс производства витаминов, аминокислот, продуктов из крахмала в Пуховичах.

"Беларусь и Китай сохранили взаимные контакты, авиарейсы, которыми в основном перемещаются специалисты, инженеры, труд которых необходим для тех проектов, которые у нас в стране ведутся. И, соответственно, наши белорусские специалисты прибывают в Китай для выполнения своих обязанностей, - добавил Юрий Сенько. - Это повлияло на то, что экономические проекты не притормаживались, а двигались только вперед".-0-