В Багдаде состоялись белорусско-иракские межмидовские политические консультации

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Багдаде состоялся очередной раунд белорусско-иракских межмидовских политических консультаций с участием заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Николая Борисевича и первого заместителя министра иностранных дел Республики Ирак Низара аль-Хейраллы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Мероприятие было приурочено к 25-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Ираком. Предыдущий раунд межмидовских политических консультаций прошел в 2019 году во время визита первого заместителя министра иностранных дел Ирака в Минск.

В ходе консультаций обсужден широкий спектр вопросов белорусско-иракских отношений, включая сотрудничество в сфере образования, гуманитарной области, а также совершенствование договорно-правовой базы. Особый акцент был сделан на активизации торгово-экономических отношений как приоритетного направления сотрудничества между двумя странами.

14-15 июня состоялись также встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси с министрами промышленности и шахт, сельского хозяйства, торговли, образования и научных исследований Ирака, а также с президентом Торговой палаты Багдада и ректором Багдадского университета. По итогам переговоров достигнуты договоренности об обсуждении в ближайшее время на уровне руководства профильных министерств конкретных направлений двустороннего сотрудничества в промышленной кооперации, сельском хозяйстве и образовании.

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