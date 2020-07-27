В Беларусь приехал новый поверенный в делах США

Джефри Джук. Скриншот из видео в Twitter-аккаунте посольства США в Беларуси

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дипломат Джефри Джук стал новым временным поверенным в делах США в Беларуси. Такая информация размещена в Twitter-аккаунте посольства США в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Как пояснили в посольстве, Джефри Джук будет возглавлять американскую дипмиссию, пока в Минск не приедет посол США. Затем он останется в Беларуси на должности заместителя руководителя дипмиссии.

В приветственном видео Джефри Джук отметил, что для него большая честь представлять правительство США и руководить посольством в качестве временного поверенного в делах Соединенных Штатов. Ранее дипломат работал в Хорватии и Сербии.

Новый руководитель американской дипмиссии рассказал, что хочет познакомиться с белорусскими традициями и жителями страны. По его словам, он любит велоспорт и американский футбол.

Как сообщалось, 20 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил посла в Соединенные Штаты Америки. Им стал заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко. Планируется, что в августе он улетит в США.

"Очень многое будет зависеть от твоей работы. Это мы еще детально потом обсудим, через министра я передам некоторые вещи. Нам нужны будут поддержка и помощь от Соединенных Штатов Америки, особенно в этот период в финансовой сфере в связи с коронавирусом", - заявил Президент, назначая Олега Кравченко руководителем белорусской дипмиссии в Вашингтоне.-0-