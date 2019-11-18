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18 ноября 2019, 11:25

В Беларуси были созданы все условия для свободного волеизъявления граждан - Орда

Михаил Орда. Фото из архива
Михаил Орда. Фото из архива
Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
Около 9 тыс. представителей ФПБ работали наблюдателями на выборах в парламент
В новый состав парламента прошли 5 представителей Федерации профсоюзов Беларуси

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси были созданы все необходимые условия для свободного волеизъявления граждан, заявил сегодня журналистам председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА

"Выборы прошли в полном соответствии с законодательством. В Беларуси были созданы все необходимые условия для свободного волеизъявления граждан", - сказал Михаил Орда.

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В новый состав парламента прошли 5 представителей Федерации профсоюзов БеларусиВ новый состав парламента прошли 5 представителей Федерации профсоюзов Беларуси
"Профсоюзы приняли беспрецедентное участие в этой электоральной кампании. В территориальных, окружных и участковых избирательных комиссиях работали 9 286 профсоюзных активистов", - сказал председатель ФПБ Михаил Орда.

Около 9 тыс. представителей ФПБ работали наблюдателями на выборах в парламентОколо 9 тыс. представителей ФПБ работали наблюдателями на выборах в парламент
"Всего профсоюзами было выдвинуто порядка 9 тыс. наблюдателей. С первого дня досрочного голосования наши активисты работали на избирательных участках. Все наши наблюдатели работали в строгом соответствии с законодательством", - сказал Михаил Орда.

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