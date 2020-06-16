В Беларуси и за рубежом образовано 5 767 участков для голосования на выборах Президента

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси и за рубежом образовано 5 767 участков для голосования по выборам Президента Беларуси. Такая информация размещена на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.

В Брестской области образовано 910 участков для голосования, в Витебской - 750, в Гомельской - 997, в Гродненской - 656, в Минской - 992, в Могилевской - 731, в Минск - 687.

В санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, сформирован 231 участок, в воинских частях - 13, за пределами Беларуси - 44.

В Беларуси до 21 июня продолжается выдвижение кандидатов в члены участковых избирательных комиссий. Своих претендентов могут предлагать политические партии, общественные объединения, трудовые коллективы, граждане. Документы подаются в районные, городские исполнительные комитеты, местные администрации.

Территориальные комиссии на выборах уже сформированы. В их составе 1989 человек, 1095 из них (55,05%) представители общественных объединений. От партий в комиссии включены 152 человека (7,64%), от трудовых коллективов - 101 (5,08%), от подававших заявление граждан - 641 (32,23%).-0-