28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагается на конституционном уровне усилить роль правительства в бюджетной сфере, заявил во время заседания Конституционной комиссии председатель Конституционного суда, председатель комиссии Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Неотъемлемым признаком государства, экономической и финансовой основой его суверенитета является бюджет - центральное звено в финансовой системе государства, - отметил Петр Миклашевич. - Предлагается на конституционном уровне усилить роль правительства в бюджетной сфере как в части разработки, внесения проекта бюджета в парламент, так и обеспечения исполнения республиканского бюджета и представления в парламент отчета о его исполнении. Что будет в большей степени соответствовать конституционно-правовому статусу правительства".

Сегодня проходит третье заседание Конституционной комиссии. На нем рассматриваются предложения об изменении конституционных положений о функциях и полномочиях Президента Беларуси и правительства - Совета Министров. Первое заседание Конституционной комиссии состоялось 31 марта. Тогда же был утвержден график заседаний - они будут проходить дважды в месяц.-0-