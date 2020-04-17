В Беларуси принимают все меры для минимизации последствий коронавируса - Кочанова

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси делают все для минимизации последствий пандемии коронавируса. Об этом председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила сегодня во время переговоров по видео-конференц-связи с постоянным координатором ООН в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

В онлайн-встрече с белорусской стороны также приняли участие заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко и председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

Наталья Кочанова отметила, что программы и проекты, которые реализуются по линии ООН в Беларуси, охватывают практически все сферы жизни, в том числе борьбу с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что ПРООН запускает новый механизм оперативной поддержки Беларуси в борьбе с COVID-19 и преодолении его социально-экономических последствий. ПРООН объединит усилия с национальными и местными партнерами, международными организациями, агентствами системы ООН, бизнесом и окажет помощь в размере $250 тыс.

Спикер выразила благодарность за поддержку и подчеркнула, что сейчас важно подумать о последствиях пандемии. "Эпидемия, я уверена, пройдет, мы все переживем ее. Но мы должны видеть, в каких последствиях окажется экономика в наших странах. Совсем недавно Президент рассматривал определенные меры по поддержке и экономики страны, и бизнеса. Первоочередное - это, конечно, система здравоохранения. Но мы стараемся сделать все, чтобы минимизировать потери, с которыми выйдет наша страна после этой ситуации", - заявила председатель Совета Республики.

Она подчеркнула: руководство страны принимает все необходимые меры для того, чтобы адекватно реагировать на складывающуюся ситуацию. "Я регулярно бываю в Министерстве здравоохранения, где мы в режиме видеоконференции проводим планерки со всеми главврачами Минска, чтобы быстро и оперативно решать те вопросы, которые сегодня выходят на повестку. Мы стараемся, чтобы все меры, которые связаны с пандемией, были эффективными и давали результат. Самое главное - сохранить жизни наших людей и защитить врачей", - сказала Наталья Кочанова.

Председатель Совета Республики также напомнила, что недавно в Беларусь приезжали эксперты Всемирной организации здравоохранения. Они одобрили принимаемые в стране меры по борьбе с COVID-19.

Отдельно спикер коснулась сотрудничества Беларуси и ПРООН в области устойчивого развития. "Я просто уверена, что у нас с вами будут складываться великолепные отношения при решении этих задач и реализации программ, которые запланированы в рамках Целей устойчивого развития", - добавила Наталья Кочанова.-0-