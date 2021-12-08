В Беларуси прокомментировали слухи о желании Запада сорвать избрание страны в состав Совбеза ООН

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал журналистам процесс выдвижения Беларуси в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН и возможные попытки Запада сорвать избрание белорусской стороны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Анатолий Глаз напомнил, что Беларусь еще с 2007 года является единственным кандидатом от Восточноевропейской региональной группы в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН на 2024-2025 годы. Выборы должны состояться в 2023 году.

"Члены нашей группы, как правило, не выставляют параллельно свои конкурентные кандидатуры при заблаговременном выдвижении других. Такой джентльменский подход, поэтому заявки расписаны уже до 2051 года. В этой связи мы ведем работу в плановом порядке в соответствии со стратегией выборной кампании. В случае избрания Беларусь будет продвигать в СБ ООН в качестве основного приоритета идею о запуске широкого международного диалога для восстановления доверия и укрепления безопасности", - рассказали в МИД.

В министерстве отметили, что при этом белорусская сторона, конечно, знает, что в нынешней ситуации специально, чтобы сорвать ход выборной кампании, странами Запада может быть выдвинут кандидат-спойлер. "В этом случае, естественно, ни о каком самостоятельном решении этого кандидата выдвинуться в состав СБ ООН, тем более в столь сжатые сроки, не может идти и речи. Это будет такая марионеточная кандидатура в пику Беларуси, которая будет опираться на мощную поддержку западных стран в своей кампании. Для большинства государств - членов ООН такой расклад будет очевиден, ибо будет создан явно политизированный прецедент", - обратил внимание пресс-секретарь ведомства.-0-