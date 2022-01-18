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18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси решительно осуждают атаку беспилотников в Абу-Даби, жертвами которой стали мирные граждане. Об этом БЕЛТА заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
"Беларусь призывает прекратить нападения на территорию дружественных ОАЭ и Саудовской Аравии и выступает за решение всех противоречий в регионе исключительно мирным путем", - сказал официальный представитель МИД.
Белорусская сторона также выражает соболезнования близким погибших и желает скорейшего выздоровления раненым.-0-