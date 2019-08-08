В Беларуси с тревогой наблюдают за обстановкой в Кыргызстане - МИД

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с тревогой наблюдают за обстановкой в Кыргызстане, где силовая операция в отношении бывшего Президента Алмазбека Атамбаева привела к гибели сотрудника правоохранительных органов, травмам и ранениям граждан. Об этом заявил журналистам заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии Министерства иностранных дел Беларуси Андрей Шупляк, сообщает БЕЛТА.
"Надеемся, что эти трагические события не приведут к дестабилизации обстановки в стране и разобщению кыргызского общества", - отметил Андрей Шупляк.
В МИД рассчитывают, что руководству Кыргызстана удастся обеспечить верховенство закона, стабильность в государстве и избежать дальнейшей эскалации ситуации, чреватой человеческими жертвами.-0-
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