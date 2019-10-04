В Беларуси созданы необходимые условия для мониторинга выборов - миссия СНГ

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы необходимые условия для мониторинга выборов. Такие выводы сделали наблюдатели СНГ по итогам мониторинга за прошедшими этапами избирательной кампании. Об этом БЕЛТА сообщили в штабе миссии.

"Наблюдатели от СНГ отмечают, что в республике созданы необходимые условия для мониторинга выборов. Руководство и члены окружных избирательных комиссий открыты для общения, предоставляют необходимую информацию о прошедших этапах избирательной кампании. Члены миссии имели возможность знакомиться с протоколами заседаний избирательных комиссий, другими документами, касающимися выборов", - отметили в штабе.

Долгосрочные наблюдатели от СНГ с 30 сентября по 3 октября ознакомились с ходом избирательной кампании и провели мониторинг формирования участковых избирательных комиссий во всех областях Беларуси и городе Минске. Представители миссии посетили 23 окружные избирательные комиссии, провели встречи с руководством Брестского, Витебского, Гродненского, Могилевского областных исполнительных комитетов и областных избирательных комиссий, а также с руководством Минской городской избирательной комиссии. Кроме того, состоялись встречи с руководством Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры, где обсуждались вопросы, связанные с организацией и проведением избирательной кампании.

Штаб миссии наблюдателей от СНГ проводит экспертизу избирательного законодательства Беларуси, готовит методические материалы для долгосрочных и краткосрочных наблюдателей, осуществляет взаимодействие со странами и органами Содружества по вопросу формирования миссии. По состоянию на сегодняшний день в составе миссии аккредитованы 157 международных наблюдателей от СНГ.-0-