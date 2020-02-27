В Беларуси ценят принципы устойчивого развития - Казана-Вишневецкий

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ценят принципы устойчивого развития. Об этом сказала сегодня постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий на встрече с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Иоанна Казана-Вишневецкий и Владимир Андрейченко

Иоанна Казана-Вишневецкий отметила, что ООН легко и приятно работать в Беларуси по программным направлениям, связанным с устойчивым развитием. "Эта работа идет вперед, когда находишь общий язык с людьми, которые тоже ценят принципы устойчивого развития, философию устойчивости, предполагающую защиту прав людей и то, что никто не остается в стороне", - сказала она.

Иоанна Казана-Вишневецкий

Текущая программа сотрудничества ООН и Беларуси завершается в 2020 году. Реализовано уже большое количество разных проектов, инициатив. "То, как Беларусь осваивает международную техническую помощь, гранты, служит примером best practice", - подчеркнула Иоанна Казана-Вишневецкий.

Что касается рамочной программы на 2021-2025 годы, то она находится на последнем этапе подготовки. Основной приоритет - зеленая экономика и устойчивое развитие.

Постоянный координатор ООН поблагодарила парламент за поддержку сотрудничества Беларуси и ООН и отметила, что это взаимодействие очень важно для организации. В 2020 году будет отмечаться 75-летие ООН. Беларусь как страна, стоявшая у ее истоков, примет активное участие в приуроченных к этой дате мероприятиях. Иоанна Казана-Вишневецкий добавила, что большое внимание планируется уделить обсуждению перспектив ООН. К дискуссии на эту тему при содействии Министерства образования, Белорусского государственного педагогического университета им.Танка планируется подключить и белорусскую молодежь. "Будем ездить по Беларуси, встречаться со студентами, педагогами. У них будем узнавать, каким должен быть мир и какую роль должна играть в нем ООН", - рассказала координатор.-0-

Фото Сергея Шелега