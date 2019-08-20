В Беларуси у меня остается много друзей - Фионна Гибб

Сотрудничество между Беларусью и Великобританией становится все более активным. Важность этого отметила в интервью корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси Фионна Гибб, которая завершает свою дипломатическую миссию и буквально в эти дни покидает Минск. Она рассказала о том, что удалось сделать за период работы, о своих самых ярких впечатлениях, о дружбе с белорусами, а также с какими чувствами уезжает на родину и собирается ли возвращаться в Беларусь.

- Что бы вы назвали главным итогом вашей дипломатической деятельности в Беларуси и что изменилось за этот период в белорусско-британских отношениях?

- Белорусско-британское сотрудничество за последние годы существенно расширилось. Хочу заметить, что особенно активными двусторонние контакты стали после снятия с Беларуси большинства санкций ЕС в 2016 году.

В первую очередь эти изменения отразились на том, что более активными стали взаимный обмен визитами и проведение двусторонних мероприятий, в подтверждение чему приведу несколько примеров. Так, в октябре 2017 года состоялся визит тогдашнего государственного министра по делам Европы и Америки МИД Великобритании Алана Дункана. Это был первый за более чем 20 лет приезд представителя правительства Великобритании столь высокого уровня. На встрече с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем он обсудил вопросы белорусско-британского сотрудничества в политической, торгово-экономической сферах, была подписана межправительственная Конвенция об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении уклонения от уплаты налогов. Это были очень важные шаги по развитию двустороннего сотрудничества.

В декабре 2017 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между министерствами обороны двух стран.

Министр иностранных дел Беларуси в марте 2018 года впервые за более чем 20 лет побывал в Лондоне и встретился со своим британским коллегой Борисом Джонсоном, также состоялся ряд других важных встреч и переговоров.

В июне нынешнего года с рабочим визитом в Лондоне побывал премьер-министр Беларуси Сергей Румас. На площадке Лондонской фондовой биржи впервые прошел День рынков капитала Беларуси.

Кроме того, в июне Беларусь посетил государственный министр по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Джордж Холлингбери для участия в церемонии открытия II Европейских игр. Британский представитель был принят главой белорусского государства.

Все это подтверждает, что в двусторонних отношениях действительно есть большой прогресс.

- Насколько успешно продвигается двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество?

- Хочу обратить внимание, что для британских бизнесменов, компаний при развитии отношений очень важно понимание экономики Беларуси. Раньше у нас не было фокуса на этом, а сейчас есть, и это говорит о многом, в первую очередь о желании более активно сотрудничать.

При этом в нашем посольстве до недавней поры не было сотрудника, отвечающего за экономические вопросы. Буквально с этого месяца у нас стал работать специалист, подотчетный Департаменту международной торговли Великобритании, который на протяжении года будет фокусировать внимание именно на экономической тематике, в том числе анализировать проблемы, которые препятствуют торговле между Великобританией и Беларусью. Я очень рада этому нововведению, поскольку уверена, что это поможет устранить имеющиеся барьеры и будет помогать определять перспективные экономические направления, на которых мы будем акцентировать свое внимание. Я знаю, что белорусское правительство пытается убрать подобные препятствия, тем не менее пока они есть.

Согласно белорусской статистике, Великобритания в 2017-2018 годах была третьей страной после России и Украины, куда экспортировались белорусские товары. В 2018 году товарооборот составил $3,4 млрд, в том числе экспорт - $3,1 млрд. Объем прямых иностранных инвестиций из Великобритании по итогам прошлого года достиг $2,7 млрд. Соединенное Королевство занимает второе место (после России) от всего объема прямых иностранных инвестиций, привлеченных в белорусскую экономику. В Беларуси созданы 211 организаций с британским капиталом.

Касательно развития инвестиционного сотрудничества скажу прямо, что не являюсь экспертом в этом вопросе. Но думаю, что надо еще больше развивать торговлю, и инвестирование будет расти. Пока, по моему мнению, из Великобритании в Беларусь поступает недостаточно инвестиций, поскольку в настоящее время во многом эти показатели складываются за счет российских компаний, у которых есть дочерние представительства в Великобритании. В данном случае речь идет об инвестициях из Великобритании, но не чисто британских. Тем не менее я предполагаю, что в перспективе будет идти рост британских инвестиций.

- Какими вы видите перспективы взаимодействия между Беларусью и Великобританией?

- Я оцениваю эти перспективы позитивно. В Великобритании есть интерес к вашей стране, есть понимание важности Беларуси, в том числе ее географического расположения в Европе. И у моих коллег в Лондоне, которые занимаются данным регионом, есть большой, растущий, я бы сказала, аппетит к развитию контактов с Беларусью. Кроме того, для нас важны хорошие отношения республики с ее соседями.

Для посольства также очень хорошо, что есть заинтересованность британской стороны к реализации контактов с Беларусью.

Не могу не коснуться темы прав человека. Очень важно, что белорусское правительство открыто для переговоров по этой теме, как открыто и для белорусско-британских переговоров после "Брексита".

- Какие самые яркие впечатления у вас останутся от дипломатической миссии в Беларуси?

- У меня очень много позитивных эмоций и впечатлений. Одно из таких, которое навсегда останется в моей памяти, - это честь принимать в Минске в октябре 2016 года принца Майкла Кентского - члена британской королевской семьи, внука короля Георга V и королевы Марии, двоюродного брата королевы Елизаветы II. Он возглавляет собственную консалтинговую компанию и занимается бизнесом в разных странах мира, в том числе проявил интерес к Беларуси. Причины этого визита были связаны с безопасностью на дорогах. Несмотря на то, что программа была очень короткой, она была насыщенной и включала переговоры с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Это был первый важный гость из Великобритании в моей дипломатической миссии в Беларуси, и это была действительно большая честь для меня.

Кроме того, остались самые прекрасные личные впечатления и эмоции от многочисленных поездок по Беларуси. Это в первую очередь посещение Ельни, Миор.

Хотела бы особо отметить очень дружелюбный характер белорусов, их щедрость. Встречи, контакты с людьми играют большую роль и создают позитивное или же негативное впечатление о любой стране. Люди, с которыми я познакомилась здесь, с которыми работала, многие из которых стали моими друзьями, - это очень важно для меня. В том числе благодаря дружбе с белорусами мое пребывание здесь было таким позитивным. Я уезжаю, но в моем сердце навсегда остаются белорусские друзья.

- С какими чувствами вы покидаете Беларусь и хотите ли сюда вернуться в качестве гостя, туриста?

- День моего отъезда, буквально на этой неделе, будет, конечно же, трудным для меня. Моя дипломатическая миссия в вашей стране завершается, но я знаю, что в будущем обязательно вернусь сюда. Даже могу сказать, что благодаря сложившимся личным дружественным отношениям планирую часто приезжать в Беларусь.

Кстати, как только вернусь домой, в Шотландию, уже буквально на следующий день планирую встретиться с белорусской семьей - это мои друзья, которые в это время будут там путешествовать. К счастью, у нас будет возможность встретиться в Глазго. Мы встретимся, я покажу мой город, его окрестности. Думаю, что таким образом мой отъезд из Беларуси будет более мягким... Он будет сглажен этой встречей.

- Чем планируете заниматься по возвращении в Великобританию?

- Это будет, как я планирую, дипломатическая деятельность, но чем конкретно буду заниматься в Лондоне, пока не знаю.

- Что бы вы пожелали своему преемнику, который приедет работать в Минск?

- Надеюсь, что следующий посол продолжит начатую работу в хорошем русле. Главное, что есть прочное основание для дальнейшего развития белорусско-британского взаимодействия. Важно продолжить наращивать двустороннее сотрудничество, особенно в сферах экономики, торговли, инвестиций.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-