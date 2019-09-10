В Беларуси уже более 200 инициативных групп по сбору подписей для выдвижения кандидатов в депутаты

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси, по данным на 9 сентября, зарегистрировано 211 инициативных групп граждан по сбору подписей избирателей в поддержку лиц, предлагаемых для выдвижения кандидатами в депутаты. Такая информация размещена на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.

Больше всего инициативных групп к этому времени зарегистрировано в Минске - 81, далее следуют Минская и Витебская области - 35 и 25 соответственно.

По статистике ЦИК, среди потенциальных кандидатов, чьи группы зарегистрированы, 80,6% беспартийные. Собирать подписи избирателей намерены также представители девяти политических партий.

Всего подавалось 298 заявлений о регистрации инициативных групп. В двух случаях в ней отказано. Одно из заявлений отозвано.

Как сообщалось, выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва пройдет в Беларуси с 8 сентября по 7 октября.

Претендовать на место в парламенте имеет право человек, которому исполнился 21 год. Необходимо также постоянно проживать в Беларуси, не иметь судимостей. Кандидат в депутаты может выдвигаться тремя способами: путем сбора подписей, от политической партии, трудового коллектива. Законодательство позволяет выбрать один или несколько способов.

Для того, чтобы выдвинуться путем сбора подписей, их на территории своего округа нужно собрать не менее тысячи. Этим занимается инициативная группа, в ее составе должно быть не менее десяти человек. Регистрируют группы в окружных избирательных комиссиях, они уже сформированы и приступили к работе.

Еще один способ выдвижения - на съездах политических партий. В стране их зарегистрировано 15. Они могут выдвигать кандидатов по всем 110 округам независимо от наличия там оргструктур.

Трудовой коллектив вправе выдвинуть одного кандидата по тому округу, на территории которого находится предприятие. При этом на нем должно работать не менее 300 человек.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.-0-