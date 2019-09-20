20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году ожидают с визитом премьер-министра Индии Нарендру Моди и расценивают это как знаковое событие для двусторонних отношений, заявил сегодня председатель Совета Республики, уполномоченный по сотрудничеству с Индией Михаил Мясникович на встрече с представителями индийских деловых кругов, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Михаила Мясниковича, в Беларуси в 2020 году ждут с визитом премьер-министра Индии Нарендру Моди. "Мы серьезно готовимся к этой знаковой встрече", - отметил спикер. Он напомнил, что в 2017 году Индию посетил глава белорусского государства, что создало основу для стратегического партнерства двух стран. Отношения между Беларусью и Индией исторически носят дружеский характер. Их отличает высокая степень взаимопонимания на политическом треке, в торгово-экономической, гуманитарной сферах. "Мы намерены их укреплять и развивать", - добавил председатель Совета Республики.

Михаил Мясникович обратил внимание на активизацию торгово-экономического сотрудничества. За январь-июль 2019 года объем взаимной торговли увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составил $414 млн. "За полугодие мы имеем темпы роста 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Думаю, это не предел", - сказал руководитель верхней палаты белорусского парламента. Спикер считает, что большой потенциал имеют бизнес-контакты, и выразил благодарность конфедерации индийской промышленности за их оживление. Большие надежды возлагаются на белорусско-индийский инвестиционный форум, который пройдет до конца года в городе Чандигарх. Председатель Совета Республики призвал подготовить к форуму больше конкретных проектов. Кроме того, он предложил взаимно ускорить процесс по реализации уже достигнутых договоренностей.

Спикер рассказал о совместных проектах, которые реализуются в Беларуси, в частности в фармацевтической области. Михаил Мясникович считает, что этого недостаточно и предложил представителям бизнеса высказать свое мнение по поводу возможной активизации инвестиционной деятельности в особой экономической зоне "Бремино-Орша". "Мы создали там достаточно комфортные правовые условия. Рассчитываем на то, что активность индийского бизнеса в этом проекте будет большей. Хотели бы, чтобы он стал белорусско-индийским инвестиционным кластером", - высказал пожелание председатель Совета Республики.

С индийской стороны во встрече принимали участие руководители компаний в области металлургии, пищевой промышленности, нефтепереработки. Директор Bajaj Industries (текстильное оборудование) Панкадж Баджадж в свою очередь отметил, что вопросы, связанные с развитием торговли, успешно решаются. Важным направлением он назвал сотрудничество БелАЗа с крупнейшей угледобывающей государственной индийской компанией Coal India, которой белорусское предприятие поставляет технику. Индийский бизнес, по его словам, намерен и далее сотрудничать с Беларусью и в этой связи интересуется специальными экономическими режимами, которые белорусское законодательство могло бы ему предоставить.

Во время визита Президента Беларуси в Индию в сентябре 2017 года были подписаны двусторонние документы о сотрудничестве в нефтегазовом секторе, в области науки, техники, образования и исследований для сельского хозяйства, а также в сферах культуры, профессионального образования и подготовки кадров, молодежной политики.-0-