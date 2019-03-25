В Беларуси воспринимают пояснение польской стороны относительно Ромуальда Райса как официальную декларацию

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация на сайте Института национальной памяти Польши о том, что опубликованное 11 марта заявление о пересмотре оценок деяний Ромуальда Райса (Бурого) не имеет юридической силы, Министерство иностранных дел Беларуси воспринимает как официальную декларацию польской стороны. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Могу подтвердить, что указанный документ принят нами к сведению. Мы обратили внимание, что польская сторона четко определила статус публикации как позицию Института национальной памяти, который, кстати, официально является государственным учреждением. И в этой позиции однозначно констатируется, что заявление от 11 марта 2019 года не имеет юридической силы", - отметил Анатолий Глаз.

Поэтому, по его словам, в МИД Беларуси воспринимают упомянутую информацию как официальную декларацию отсутствия у польской стороны намерений пересмотреть выводы следствия комиссии Института национальной памяти от 2005 года. "В них, напомню, четко констатированы признаки геноцида в действиях Ромуальда Райса. Со своей стороны твердо убеждены, что преступников вроде Бурого оправдать невозможно, а героизировать недопустимо", - заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси.-0-