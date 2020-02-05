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Политика
05 февраля 2020, 14:02

В Беларуси высоко ценят уровень политического диалога с Арменией - Кочанова

Армен Гевондян и Наталья Кочанова
Армен Гевондян и Наталья Кочанова

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова сегодня провела встречу с послом Армении в Беларуси Арменом Гевондяном, на которой были обсуждены вопросы межпарламентского, торгово-экономического, гуманитарного сотрудничества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Армен Гевондян
Армен Гевондян

"Мы высоко ценим уровень политического диалога, который сложился между нашими странами. Белорусско-армянские отношения основаны на дружбе наших народов, поэтому и сотрудничество в торгово-экономической, гуманитарной сферах - это динамично развивающиеся направления", - отметила Наталья Кочанова.

Наиболее успешным примером взаимодействия является межпарламентское партнерство между Беларусью и Арменией, подчеркнула она. Создана и успешно работает межпарламентская комиссия, прошло уже 12 ее заседаний. В 2019 году комиссия собиралась в Ереване, в нынешнем году встреча пройдет в Беларуси.

Председатель Совета Республики добавила, что у двух стран огромный потенциал для укрепления торгово-экономического сотрудничества. "Мы хотели бы в торгово-экономическом взаимодействии видеть целый ряд новых проектов, которые были бы выгодны Беларуси и Армении, - сказала она. - Это сотрудничество в сфере поставок городского пассажирского транспорта. Вы знаете, что у нас работают хорошие предприятия, производимый ими транспорт пользуется популярностью не только в Беларуси, но и за ее пределами. Знаю, что уже заключены договоры с белорусскими предприятиями по замене лифтов в Ереване".

Во время встречи
Во время встречи

В целом Беларусь готова к дальнейшему сотрудничеству с Арменией по всем направлениям. "Точек соприкосновения в нашей работе достаточно много. Я убеждена, что еще не все наши возможности использованы в полной мере. И хочу заверить, что парламентарии, члены Совета Республики сделают все для того, чтобы наши добрые отношения укреплялись и развивались в дальнейшем", - акцентировала внимание Наталья Кочанова.

Армен Гевондян в свою очередь отметил, что посольство Армении будет содействовать развитию межпарламентского диалога как в двустороннем формате, так и на международных площадках. Он обратил внимание на перспективы сотрудничества Беларуси и Армении в научно-технической сфере. "Это то, что представляет взаимный интерес: высокотехнологические производства, цифровая повестка", - сказал дипломат.

В интервью журналистам посол сказал, что в рамках межпарламентской комиссии обсуждается широкий перечень вопросов, в том числе парламентского содействия развитию экономических связей между Беларусью и Арменией. "Это и традиционные сферы сотрудничества, и проработка вопросов, которые актуальны для двух стран: городской транспорт, сельское хозяйство, сельскохозяйственная и карьерная техника, лифты. Для продвижения всех этих вопросов важна парламентская поддержка", - подчеркнул он. Кроме того, перспективным посол назвал взаимодействие в области высоких технологий.

"И в Армении, и в Беларуси делается большая ставка на человеческий капитал. Взаимодействие наших профильных компаний, обмен опытом и те наработки, которые есть в рамках Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", Парка высоких технологий - все это может существенно обогатить объемы двустороннего товарооборота", - отметил Армен Гевондян.

За январь-ноябрь 2019 года объем взаимной торговли между странами составил $63,7 млн и вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 39%. Экспорт за указанный период составил $47,5 млн, импорт - $16,3 млн. Сальдо сложилось положительное - в размере $31,2 млн.-0-

Фото Максима Гучека

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