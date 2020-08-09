В Беларуси закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси закрылись избирательные участки, комиссии приступили к подсчету голосов, сообщает БЕЛТА.

Всего на выборах образовано 5767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами Беларуси. На тех, что были открыты в воинских частях (13), санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (231), участковые комиссии могли объявить голосование законченным и ранее 20.00, если свой выбор сделали все избиратели, включенные в список.

Кандидатами в Президенты зарегистрированы пять человек: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень. Глава государства считается избранным, если его поддержали более половины избирателей, принявших участие в голосовании.-0-