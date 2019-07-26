В белорусско-китайских отношениях поддерживается стабильная динамика развития - военный атташе

26 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В белорусско-китайских отношениях поддерживается стабильная и здоровая динамика развития. Об этом заявил военный и военно-воздушный атташе при посольстве КНР в Беларуси Цюй Хуэйцзян сегодня на торжественном мероприятии по случаю 92-й годовщины со дня образования Народно-освободительной армии Китая, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Под руководством Председателя Си Цзиньпина и Президента Александра Лукашенко китайско-белорусские отношения всегда поддерживают стабильную и здоровую динамику развития. Обе стороны создали всеобъемлющее стратегическое партнерство взаимного доверия, сотрудничества и взаимной выгоды, - сказал Цюй Хуэйцзян. - Китай и Беларусь - всепогодные друзья, которые оказывают друг другу твердую поддержку на основе братской дружбы".

Атташе добавил, что двусторонние отношения постоянно укрепляются, прагматичное сотрудничество становится все более глубоким, поднимает на новый этап всестороннее развитие. "Вступая в новую эпоху развития, Китай готов работать вместе с Беларусью для реализации договоренностей глав двух государств и продвигать отношения между странами и вооруженными силами для достижения новых результатов", - заявил Цюй Хуэйцзян.

Дипломат обратил внимание, что мир находится на пороге беспрецедентных за последние 100 лет перемен, при этом неопределенность и нестабильность возрастают. По словам атташе, Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает выбранные ими пути развития. Вместе с тем КНР никогда не откажется от своих законных прав и интересов.

Цюй Хуэйцзян подчеркнул, что китайские Вооруженные Силы твердо стоят на защите мировой безопасности и стабильности. Китай активно поддерживает миротворческие операции ООН, развивает военное сотрудничество с более чем 150 странами, а с более чем 40 странами запустил механизмы консультаций по вопросам обороны.

В свою очередь министр обороны Беларуси Андрей Равков подчеркнул, что военное сотрудничество является только одним из элементов всеобъемлющего взаимодействия Беларуси и Китая. Надежным фундаментом для его развития остаются исторически сложившиеся дружественные отношения между двумя государствами.-0-

Андрей Равков