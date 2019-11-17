В белорусском обществе растет интерес к выборам - аналитик

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отсутствие безальтернативных округов на выборах в Палату представителей седьмого созыва говорит о том, что в белорусском обществе растет интерес к этому политическому событию. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Олег Корнеев.

Эксперт отметил, что конкуренция на нынешних парламентских выборах значительно выше, чем на предыдущих, 2016 года. "Очень мало округов, где всего лишь два кандидата в депутаты. Есть округа, где их по семь-восемь, на этапе регистрации доходило до девяти. Интерес к выборам растет, он заметен", - сказал Олег Корнеев.

Он пояснил, что это может быть связано с тем, что в обществе существует определенный запрос на то, чтобы депутаты более активно выражали свою позицию. Это совпадает с мнением главы государства, который в мае на совещании по организации и проведению выборов отмечал, что парламент должен стать дискуссионной площадкой для диалога депутатов с разными политическими взглядами.-0-