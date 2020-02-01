В белорусском парламенте создадут рабочую группу по взаимодействию с Конгрессом США

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусском парламенте завершают формирование рабочей группы по взаимодействию с Конгрессом США. Об этом сообщил журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, передает корреспондент БЕЛТА.

Парламентарий отметил поступательный процесс нормализации белорусско-американских отношений, в котором заинтересованы обе стороны. "Мы всегда подчеркивали и подчеркиваем, что выступаем за конструктивный и равноправный диалог с США, за расширение сотрудничества по всем направлениям и вопросам, представляющим взаимный интерес. В том числе мы готовы и к углублению отношений на межпарламентском уровне. Достаточно сказать, что сейчас завершается формирование рабочей группы по взаимодействию с Конгрессом США", - проинформировал Сергей Рачков.

Такая группа в белорусском парламенте будет создана впервые. В нее войдут как члены Совета Республики, так и депутаты Палаты представителей. "Мы готовы обсуждать с коллегами абсолютно все вопросы", - подчеркнул председатель постоянной комиссии.

Сергей Рачков обратил внимание, что диалог между Беларусью и США не прекращался даже в самые сложные для двусторонних отношений времена. Продолжался он и между законодательными органами. Так, Беларусь неоднократно посещали американские парламентские делегации. Они встречались с Президентом, представителями правительства, коллегами из Совета Республики. По словам сенатора, в Беларуси заинтересованы в организации нового визита американских конгрессменов. "Мы хотели бы продолжать встречи с нашими коллегами и обсуждать самые сложные вопросы. Есть определенные ограничения, которые выстроены не нами, не белорусской стороной. Надеемся, что они будут постепенно сниматься, мы будем лучше и лучше понимать друг друга, работать над конструктивной и позитивной двусторонней повесткой дня".

Свидетельством нормализации, поступательного развития белорусско-американских отношений, по мнению Сергея Рачкова, служат визиты в Беларусь советника Президента США по национальной безопасности Джона Болтона, заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Хэйла. Они приезжали в Минск в августе и сентябре 2019 года соответственно. Сегодня в белорусскую столицу прибыл госсекретарь США Майкл Помпео.-0-