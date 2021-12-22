В Боснии и Герцеговине осудили введение Западом санкций против Беларуси

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венгрии и по совместительству в Боснии и Герцеговине Александр Пономарев во время визита в Республику Сербскую Боснии и Герцеговины обсудил с ее руководством планы по развитию политического и экономического сотрудничества. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипмиссии.

"Посол был принят членом Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, с которым обсудил внутриполитическую ситуацию в Беларуси и Боснии и Герцеговине, планы по развитию взаимовыгодного политического и торгово-экономического взаимодействия", - рассказали в посольстве.

Александр Пономарев и Милорад Додик

Стороны констатировали дружеский характер отношений между народами двух стран, подчеркнули "неприемлемость иностранного вмешательства во внутренние дела суверенных государств, противозаконность и контрпродуктивность санкционного давления со стороны стран Запада на Беларусь и Республику Сербскую".

Во время встречи также была отмечена высокая результативность работы офиса почетного консула Беларуси в Боснии и Герцеговине, открытого в декабре 2020 года, и личный вклад почетного консула Неделько Элека в расширение связей между двумя странами.

Во время визита Александр Пономарев в сопровождении делегации деловых кругов Гомельской области провел встречи в правительстве Республики Сербской. "По итогам переговоров с премьер-министром Радованом Вишковичем и вице-премьер-министром, министром строительства и экологии Сребренкой Голич достигнуты конкретные договоренности по расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества, согласован график двусторонних визитов на 2022 год", - отметили в белорусской дипмиссии.

Как сообщалось, делегация Гомельской области в эти дни также провела в Боснии и Герцеговине переговоры по линии торгово-промышленных палат, предприятий, учебных заведений и туристических компаний. По их итогам было заключено несколько соглашений о развитии сотрудничества. В состав делегации вошли представители Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты, санатория "Машиностроитель" предприятия "Гомсельмаш", Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины, компаний "Гомельстройматериалы" и "Агропонка".-0-

Фото Посольства Беларуси в Венгрии