В будущем в Беларуси планируют использовать полупрозрачные урны и электронное голосование

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в будущем планируют использовать полупрозрачные урны и электронное голосование. Об этом в программе "Неделя" телеканала СТВ заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы постепенно учимся тем или иным стандартам. Правда, от того, что мы еще не успели применить, другие уже отказываются. Например, на нас без конца идет давление насчет того, когда будут везде применяться прозрачные ящики для голосования. Сразу могу сказать - это уже не модно, более того, это противоречит международным стандартам - прозрачные урны не обеспечивают тайну волеизъявления избирателей. Модно использовать полупрозрачные ящики, модно, по крайне мере, частично, применять электронное голосование. Думаю, мы тоже будем это со временем постепенно внедрять", - сказала Лидия Ермошина.

Говоря о сменяемости парламента, она отметила: по пожеланию главы государства около трети депутатов должно оставаться на второй срок. Но есть и второе пожелание: как правило, срок полномочий у каждого индивидуального депутата должен быть не более 2 сроков подряд. "Есть поддержка и подбор будущих кандидатов с учетом соблюдения всех пропорций", - подчеркнула председатель Центризбиркома.

Также она обратила внимание на то, что этот год для Беларуси необычен: выборы пройдут в праздничный день - 7 ноября. По мнению Лидии Ермошиной, это очень удачная идея: таким образом "государственное действо будет соответствовать государственному празднику".

За выборами в парламент будут наблюдать представители международных организаций. К критическим замечаниям Беларусь готова. "Есть международная практика: нам представляют отчет, если он нас не устраивает, то мы представляем возражения. Потом конструктивно со всеми миссиями, которые дают критические замечания. Мы принимаем всех открыто и дружелюбно. Мы привыкли к международному наблюдению. Главное, чтобы парламент был избран и чтобы он своевременно приступил к работе", - заключила она.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - 7 ноября.-0-