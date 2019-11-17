В день голосования на выборах в Беларуси запрещена агитация

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воскресенье, 17 сентября, в Беларуси основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва, а значит, агитация запрещена, сообщает БЕЛТА.

На участках сохраняются оформленные ранее стенды с информационными материалами о кандидатах. На прежних местах остается печатная агитация, вывешенная ранее вне помещений для голосования.

Если кандидат, его доверенное лицо или инициативная группа нарушают запрет на ведение агитации в день выборов, то соответствующая территориальная, окружная комиссия или ЦИК вынесет им предупреждение. За повторное нарушение претендент на место в парламенте может лишиться статуса кандидата.

Так называемого дня тишины в день перед выборами в Беларуси не предусмотрено.-0-