В Доме дружбы прошел литературно-музыкальный вечер в честь 143-й годовщины освобождения Болгарии

2 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Литературно-музыкальный вечер "Дружба, скрепленная веками", который состоялся сегодня в Доме дружбы, был посвящен национальному празднику Болгарии - 143-й годовщине освобождения страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Болгарии в Беларуси Георги Василев отметил важность этого праздника для соотечественников, положившего начало новым процессам в стране, связанным с развитием независимости. При этом он подчеркнул, что нельзя забывать героизм тех, кто отдал жизнь за независимость. "Мы живем не прошлым, но забывать его не должны, потому что тогда не будет будущего", - сказал дипломат.

С национальным болгарским праздником собравшихся поздравила председатель Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нина Иванова, которая сказала об общности народов Беларуси и Болгарии. Ведущая вечера, заместитель председателя общества "Беларусь - Болгария" Оксана Бекасова высказала мнение, что белорусско-болгарское сотрудничество развивается успешно по многим направлениям, включая культурное.

На мероприятии выступили профессиональные артисты, в том числе лауреаты международных конкурсов Елена Таболич, Дмитрий Шабетя и Никон Мазоль, а также студенты ФМО БГУ. В вечере участвовали представители посольства Беларуси в Болгарии, общества "Беларусь - Болгария" и студенты вузов.-0-

Фото Алины Гришкевич