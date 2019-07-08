В Дубае открылось генконсульство Беларуси

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральное консульство Беларуси открылось в Дубае, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах.

Оно расположилось в районе Джумейра Лэйк Тауэрс в здании "Индиго Айкон Тауэр" (Indigo IconTower, office 2704, Cluster F, Jumeirah Lake Towers, Dubai). Работать генконсульство будет с понедельника по четверг с 10.00 до 13.00. Телефон для консультаций +97142426688.

Посольство Беларуси в ОАЭ прекратило прием граждан по консульским вопросам в Абу-Даби.-0-