В двусторонних отношениях между Беларусью и Латвией не существует принципиальных проблем - Макей

25 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В двусторонних отношениях между Беларусью и Латвией не существует принципиальных проблем. Об этом заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей сегодня на переговорах с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичсом, который 24-26 июля посещает Беларусь с рабочим визитом, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что белорусско-латвийские контакты становятся регулярными, в том числе и обмен визитами. Помимо этого проходят и встречи между представителями двух стран на международных площадках. Владимир Макей акцентировал внимание на установившихся тесных контактах не только между министерствами иностранных дел двух государств, но и другими ведомствами. По его словам, это способствует всестороннему углублению сотрудничества во всех сферах.

Министр заявил, что белорусская сторона всецело поддерживает развитие политического диалога и нацелена на расширение двусторонних контактов.

Он также отметил, что принципиальных проблем в двусторонних отношениях не существует и есть готовность открыто обсуждать чувствительные вопросы.-0-

Глава МИД Латвии отметил доверительный и открытый характер взаимоотношений с Беларусью Глава МИД Латвии сказал о позитивной атмосфере двусторонних отношений в политической, экономической сферах, в рамках "Восточного партнерства" и региональной безопасности.

Фото Максима Гучека