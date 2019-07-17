В ЕАЭС планируется создать орган для координации курсовой политики

17 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила проект соглашения о Консультационном совете по курсовой политике государств Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Документ разработан на основании положений Договора о ЕАЭС. В нем закреплено, что курсовая политика координируется отдельным органом, в состав которого входят руководители национальных (центральных) банков государств союза", - отметили в ЕЭК.

В проекте соглашения определены задачи, функции, состав и полномочия совета, а также установлен порядок и процедуры принятия решений. Среди задач совета - развитие и углубление сотрудничества между национальными (центральными) банками по вопросам курсовой политики, идентификация потенциальных источников уязвимости и внешних шоков, которые могут стать причиной нестабильности на внутренних валютных рынках и увеличения взаимных колебаний курсов национальных валют.-0-

Фото ЕЭК