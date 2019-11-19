В ЕАЭС усовершенствуют процесс разработки и принятия техрегламентов

19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе намерены усовершенствовать процесс разработки и принятия технических регламентов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Совет ЕЭК принял распоряжение "О мерах, принимаемых по итогам отчета Коллегии Евразийской экономической комиссии о мониторинге выполнения плана разработки технических регламентов Евразийского экономического союза и внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза", - проинформировали в пресс-службе. - Мероприятия, предусмотренные распоряжением, позволят исключить формальное отношение к процессу согласования и совершенствования единых обязательных требований, повысить уровень практического взаимодействия. Создание на национальном уровне реальных механизмов привлечения к рассмотрению проектов всех заинтересованных участников и выработка единой позиции при межведомственных разногласиях помогут исключить многократные, зачастую дублирующие согласования".

Совет ЕЭК также поручил Коллегии Евразийской экономической комиссии совместно с государствами - членами ЕАЭС подготовить предложения по корректировке порядка разработки технических регламентов и внесения в них изменений с целью оптимизации процедур разработки.-0-